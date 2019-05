Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Polizeibeamtin von Randalierer verletzt

Münster-Sarmsheim (ots)

Ein 22-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen eine Polizistin verletzt. Er hatte versucht, sich seiner Festnahme zu widersetzen. Zuvor hatte er in der Ortslage Münster-Sarmsheim randaliert und mehrere Gegenstände beschädigt. Gegen 00:55 Uhr erreichte der Notruf die Polizei. Nach Eintreffen der Beamten konnte der stark alkoholisierte junge Mann in einer Gaststätte angetroffen werden. Hier zeigte er bereits seine aggressive Grundstimmung. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste er in Gewahrsam genommen werden. Bei der Festnahme spuckte der Beschuldigte um sich und beleidigte die Einsatzkräfte aufs Übelste. Die eingesetzte 42-jährige Polizeibeamtin wurde leicht verletzt.

