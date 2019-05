Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit Personenschaden

Gemarkung Sprendlingen (ots)

22.05.2019, 16.42 Uhr

Ein 59 jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die L 415 in Fahrtrichtung Sprendlingen. Als er sich mit seinem PKW auf einer langen geraden Strecke befand, fuhr ein 17 jähriger Kradfahrer aus einem rechts gelegenen Feldweg auf die L 415 ein. Es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert und erlitt Verletzungen an den Knieen und Schultern. Mittels Hubschrauber wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

