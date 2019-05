Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht

Bingen (ots)

Am Mittwoch, den 22.05.2019 wurde im Zeitraum von 08.00 Uhr und 15.45 Uhr ein schwarzer PKW der Marke BMW an der Fahrer- sowie an der Fondtür beschädigt. Dieser war auf dem Parkplatz der TH in 55411 Bingen abgestellt. Vermutlich ereignete sich der Verkehrsunfall beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die auf den Unfallverursacher schließen lassen?

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell