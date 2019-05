Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Bacharach, Strandbadweg (ots)

Nacht vom 17.05.2019 auf 18.05.2019

Am 21.05.2019 wurden 3 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen angezeigt. Die Fahrzeuge, Audi A6, Audi A4, Audi A1, alle mit MZ-Kennzeichen, waren im Stranbadweg abstellt. Tatzeit war die Nacht von Freitag 17.05.2019, auf Samstag, 18.05.2019. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

