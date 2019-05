Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Aufmerksame Passantin verhindert Schlimmeres

Niederheimbach, Heimbachtal (ots)

Eine aufmerksame Passantin sah durch ein Fenster, dass eine ältere Dame in ihrer Wohnung, in der Straße Heimbachtal in Niederheimbach, hilflos auf dem Boden lag. Sie verständigte darauf die Polizei. Gemeinsam mit Rettungsdienst und der freiwilligen Feuerwehr wurde die Wohnung aufgesucht und gewaltsam geöffnet. Die 90-jährige Dame konnte darauf hilflos auf dem Boden liegend angetroffen werden. Sie konnte von alleine nicht mehr aufstehen. Ihr wurde aufgeholfen und der Rettungsdienst verbrachte sie im Anschluss in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Polizei bedankt sich für so ein vorbildliches Verhalten!

