Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: PKW aufgebrochen und Autoradio entwendet

Bingen, Stromberger Straße (ots)

Am 10.05.2019, in der Zeit von 21:15-23:30 Uhr, wurde bei einem in der Stromberger Straße geparkten BMW 3er das Cabriodach aufgeschlitzt und das im Fahrzeug befindliche Autoradio ausgebaut und entwendet. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

