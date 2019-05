Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Bingen, Am Ockenheimer Graben (ots)

Am 10.05.2019, in der Zeit von 07:30-15:00 Uhr, wurde einem "Am Ockenheimer Graben" geparkten grauen Passat der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher wird derzeit gesucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

