Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Maut-Kontrollsäule

Gemarkung Rheindiebach, Bundesstraße 9 (ots)

19.04.2019 bis 08.05.2019

Am 09.05.2019 wurde der Polizeiinspektion eine Sachbeschädigung an der Maut-Kontrollsäule angezeigt. Unbekannter Täter besprühte diese mit blauer Farbe. Die Schadenssumme beläuft sich auf zirka 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050

