Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrskontrolle

Bingen-Büdesheim (ots)

06.05.2019, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Am 06.05.2019, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion eine größere Verkehrskontrolle in Bingen-Büdesheim durch. Insgesamt wurden fünf Fahrzeugführer beanzeigt, die während der Fahrt ihr Handy nutzten. Sie müssen ein Bußgeld in Höhe von 100EUR entrichten und erhalten einen Punkt beim Kraftfahrtbundesamt. Neun Fahrer hatten keinen Gurt angelegt und wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30EUR belegt.

