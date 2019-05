Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflüchtige stand unter Alkoholeinwirkung

Gensinegn, Gewerbegebiet (ots)

06.05.2019, 14.00 Uhr

Eine 52 jährige Fahrzeugführerin stieß beim Einparken gegen einen ordnungsgemäß abgestellten PKW. Sie verließ die Unfallstelle und begab sich in einen Einkaufsmarkt. Als der Halter des beschädigten Fahrzeuges seinen Schaden feststellte, bemerkte er, dass das Schadensbild des neben seinem Fahrzeug geparkten PKW zum Schaden an seinem Fahrzeug passte. Er ließ die Fahrerin ausrufen, die an der Unfallstelle erschien. Zwischenzeitlich wurde auch die Polizei verständigt, die bei der Verursacherin deutlichen Atemalkohol feststellte. Ein Test wies einen Wert von 1,90 Promille aus. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

