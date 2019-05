Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Gensingen, Gewerbegebiet (ots)

06.05.2019, 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Am 06.05.2019, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr, wurde ein PKW Skoda Octavia mit NE-Kennzeichen durch in anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

