Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Bingen, Saarlandstraße (ots)

01.05.2019, 14.20 Uhr

Zwei PKW befuhren die Saarlandstraße aus Bingen-Büdesheim kommend in Fahrtrichtung Bingen-Stadt. In Höhe Drususbrücke ordnete sich ein PKW auf der Abbiegespur zur Drususbrücke ein, der zweite PKW, ein Renault Laguna mit MZ-Kennzeichen nutzte die Geradeausspur. Beim Abbiegevorgang auf die Drususbrück scherte der bisher unbekannte PKW zu weit nach rechts aus und stieß gegen den PKW Renault. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell