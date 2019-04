Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Dem Gewahrsam zugeführt

Bingen (ots)

Am Samstagabend musste die Polizei gleich dreimal wegen eines 16-jährigen Jugendlichen ausrücken. Dieser sorgte mehrfach für Stress am "City Center" und beleidigte die dort eingesetzten Sicherheitsdienst-Mitarbeiter. Außerdem befolgte er nicht das bereits bestehende Hausverbot für das Einkaufscenter. Da sich der junge Mann nicht an die Anweisungen der Polizeibeamten hielt, wurde er schließlich dem Gewahrsam zugeführt.

