Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallverursacher flüchtet unter Alkoholeinwirkung

Gensingen (ots)

Am späten Samstagnachmittag gegen 18:00 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Zeugen berichteten über einen Kleinbus, der im Gensinger Gewerbegebiet ein Verkehrszeichen umgefahren hatte und im Anschluss fast mit dem Gegenverkehr kollidierte. Am Steuer sollte ein Mann gesessen haben. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen kann das Fahrzeug etwas zeitversetzt auf der L 400 festgestellt und durch eine Funkstreife kontrolliert werden. Am Steuer stellten die Beamten jedoch nun eine Frau fest. Im Fahrzeug befand sich aber auch der Tatverdächtige, der exakt auf die Personenbeschreibung der Zeugen passte. Der 38-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Deshalb wurde eine Blutprobe angeordnet und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

