Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Bingen, Mühlweg (ots)

In der Zeit vom Nachmittag des 25.04.19 bis zum späten Morgen des 26.04.19 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Mühlweg in Bingen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte hierbei offensichtlich einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 6 abgestellten PKW Chevrolet Spark. An diesem entstanden infolge der Berührung Kratzer im Bereich der Fahrertür. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei Bingen (06721/9050) zu melden.

