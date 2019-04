Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Vollendeter Legendenbetrug in Bingen

Bingen (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich Bingen zu einer Vielzahl von versuchten Legendenbetrügereien, durch Anrufe von falschen Polizeibeamten.In einem nun bekannten Fall kam es letztendlich zu einer vollendeten Tat. Hiernach wurde die 79-jährige Geschädigte Bingerin am 25.04.2019, gegen 10.00 Uhr, von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Unter Vorspiegelungen falscher Tatsachen schaffte es der bisher unbekannte Täter, dass die Geschädigte gemeinsam mit einem weiteren bisher unbekannten Täter zu ihrer Bankfiliale fuhr und das Schließfach leer räumte. Hierbei fuhr die Geschädigte mit dem Täter in einem silberfarbenen BMW mit BIN-Kennzeichen zu ihrer Bank. Der männliche, bisher unbekannte Fahrer des BMW, kann wie folgt beschrieben werden: über 30 Jahre alt, groß, schlank; kurzes, lichtes dunkles Haar. Entwendet wurden Goldmünzen und mehrere tausend Schweizer Franken.

Wer kann Hinweise zu dem o.a. Fahrzeug und zu der männlichen Person geben? Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.

