Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: versuchter Einbruch

Gensingen, Am Wiesbach (ots)

Nacht vom 22.04.2019 auf 23.04.2019

Bisher unbekannter Täter versuchte die Haustür eines Anwesens in der Straße Am Wiesbach aufzuhebeln, was ihm aber nicht gelang. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell