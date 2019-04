Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht durch Traktorfahrer

Waldalgesheim (ots)

Ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr am 20.04.19 gegen 16:00 Uhr mit seinem Audi A1 die Provinzialstraße in Waldalgesheim aus Richtung Weiler kommend in Fahrtrichtung Stromberg. Da der Fahrer des Audi ungewöhnliche Fahrzeuggeräusche wahrnahm, hielt er kurz nach der Einmündung zur Genheimer Straße, unmittelbar vor einer Fahrbahnverengung, am rechten Fahrbahnrand an. Als der Fahrer des Audi gerade im Begriff war aus seinem PKW auszusteigen, kam ihm ein Traktor entgegen, welcher vermutlich mit einem der linken Reifen die Tür des Audi touchierte. In der Folge schlug die Tür gegen den Kopf des aussteigenden Audi-Fahrers, welcher hierdurch ein deutliches Hämatom am linken Auge davon trug. Der Fahrer des Traktors setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Fahrtrichtung Bingen fort. Zu dem Traktor ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um einen Traktor in der Farbe "rot" handelt. Sachdienliche Mitteilungen hinsichtlich des Traktors werden an die Polizei Bingen unter 06721/9050 erbeten.

