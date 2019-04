Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung

Sprendlingen (ots)

In der Nacht vom 18.04.19 auf den 19.04.19 wurde ein in der Kreuznacher Straße in Höhe der Hausnummer 42 stehender PKW VW mit auswärtigem Kennzeichen (HOL) beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Heckscheibe eingeschlagen sowie auch die Kofferraumklappe eingedellt. Wie eine Zeugin im Rahmen der Anzeigenaufnahme mitteilte, wurde durch diese gegen 02:40 Uhr ein lauter Knall wahrgenommen. Im Anschluss konnte sie bei Nachschau zwei Personen - vermutlich junge Heranwachsende - in die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Neubaugebiet laufend sehen. Zeugen der Tat bzw. Beobachter der beiden Personen werden gebeten sich bei der Polizei Bingen (06721/9050) zu melden.

