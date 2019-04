Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung

Bingen, Rheinstraße (ots)

Am 18.04.19 kam es gegen 19:15 Uhr vor dem Jugendhaus in Bingen zu einer körperlichen Attacke eines 16-jährigen Täters zum Nachteil eines 17-jährigen Geschädigten. Der 16-jährige schlug dem 17-jährigen hierbei mit der Faust gegen die Brust, sodass dieser stürzte. Infolge des Schlags und nachfolgenden Sturzes erlitt der Geschädigte Schmerzen in der Brust sowie eine Abschürfung im rechten Knie. Hintergrund der Tat ist nach derzeitigem Ermittlungsstand, dass der Täter nun mit der Ex-Freundin des Geschädigten liiert ist, die ihrem aktuellen Freund jedoch Unwahrheiten über den Geschädigten erzählte. Gegen den Täter wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

