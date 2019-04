Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Gemarkung Sprendlingen, L 415 (ots)

17.04.2019, 07:10 Uhr

Eine 27 jährige befuhr mit ihrem Citroen C3 mit LD-Kennzeichen die L 415 aus Richtung Sprendlingen kommend in Fahrtrichtung Badenheim. Kurz nachdem sie in den Kreisel eingefahren war, missachtete ein in Richtung Gau-Bickelheim fahrender weißer LKW ihre Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

