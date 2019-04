Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrzeugführer mit 2 Promille unterwegs

Bingen am Rhein (ots)

Am späten Freitagabend meldete eine 32-jährige Frau der Polizei in Bingen, dass ihr 30-jähriger Lebensgefährte soeben mit seinem PKW alkoholisiert von zu Hause aus in Richtung Mainz losgefahren sei. Der PKW konnte auf der Mainzer Straße, in Höhe der Polizeiinspektion Bingen, festgestellt werden. Auf Anhaltesignale reagierte er zunächst nicht. Er setzte sein Fahrt in Richtung BAB 60 fort. Schließlich konnte ihn eine Streife auf der BAB 60 zwischen Bingen und Ingelheim aufnehmen und zum Anhalten bewegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

