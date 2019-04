Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unwetter

Gensingen (ots)

09.04.2019, 19.20 Uhr bis 20.00 Uhr

Aus dem Bereich Gensingen wurden der Polizei mehrere Blitzeinschläge gemeldet. So kam es in der Kirche, bedingt durch einen Blitzeinschlag, zu Spannungsschäden, wodurch Putz von den Wänden bröckelte. In einem Anwesen in der Binger Straße wurden in der Haustür verbaute Glasscheiben beschädigt. Es wurden keine Brände festgestellt; in mehreren Haushalten kam es zu einem kurzfristigen Stromausfall.

