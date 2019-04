Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Bingen-Dietersheim, Pommernstraße (ots)

09.04.2019, 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Am 09.04.2019, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr, wurde ein in der Pommernstraße, Höhe Anwesen 10, ordnungsgemäß geparkter schwarzer Daimler Benz, Cabrio, mit SIM Kennzeichen durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug muss es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben, entsprechenden Farbanhaftungen konnten festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

