POL-PIBIN: Polizeibeamter nach Widerstand dienstunfähig

Münster-Sarmsheim (ots)

1. Münster-Sarmsheim, 09.04.2016, 16.00 Uhr

Eine Zeugin bemerkte in Bingen-Büdesheim eine männliche Person, die torkelnd aus einer Gaststätte kam, in ein Fahrzeug stieg und losfuhr. Das Fahrzeug konnte an der Wohnanschrift in Münster-Sarmsheim angetroffen werden. Auf Klingeln zeigte sich eine männliche Person am Fenster, auf die die Fahrerbeschreibung zutraf. Ein Zutritt wurde den Beamten nicht gestattet. Nach Anordnung der Durchsuchung durch einen Richter wurde das Anwesen betreten. Dem 52 jährigen wurde der Sachverhalt erläutert und die polizeilichen Maßnahmen, Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins, aufgezeigt. Er zeigte sich wenig kooperativ, so dass die Beamten einfache körperliche Gewalt anwenden mussten. Der 52 jährige versuchte sich ständig aus den Griffen der Beamten zu befreien. Kurz vor dem Streifenwagen machte er eine ruckartige Rückwärtsbewegung. Aufgrund der Fixierung erlitt dadurch ein Beamter eine Schulterluxation. Sowohl der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Fahrzeugführer als auch der verletzte Beamte wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Dem 52 jährigen wurde ein Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Dem verletzten Beamten wurde die Schulter unter Narkose eingerenkt. Er wird in den nächsten Wochen keinen Dienst verrichten können.

