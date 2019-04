Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung

Bingen-Bingerbrück, Gutenbergstraße (ots)

08.04.2019, 20.45 Uhr

Gegen 20.45 Uhr wurde der Polizei eine verletzte Person in der Gutenbergstraße gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten einen 46 jährigen polnischen Staatsbürger mit einer stark blutenden Kopfwunde an. Er gab an, dass er mit 2 Kollegen Schrott gesammelt habe. Plötzlich sei ein ihm unbekannter Mann aufgetaucht, der mit einem hölzernen Gegenstand auf ihn eingeschlagen habe. Diese Angaben wurden von einer unabhängigen Zeugin bestätigt. Bei dem Täter handelte es sich um eine zirka 170 cm große Person, die Camouflagejacke und Jogginghose trug. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

