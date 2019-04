Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugen Gesucht: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Bingen (ots)

Am Samstag, den 06.04.2019 um 20.35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 400 bei Gensingen. Ein Quad-Fahrer und ein PKW-Fahrer befahren die L 400 aus Fahrtrichtung Grolsheim in Fahrtrichtung Sprendlingen. Die beiden Fahrzeugführer überholen sich mehrmals auf der Strecke und bremsen sich zudem gegenseitig aus. Das Quad biegt dann auf die L 242 in Richtung Langenlonsheim ab und wird hier erneut von dem PKW überholt. Bei diesem Überholmanöver kommt es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Aufgrund der Kollision überschlägt sich Quad mehrmals und der Fahrer verletzt sich hierbei schwer. Er wird in ein nächstgelegenes Krankenhaus verbracht. Das Quad ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt.

Wer kann sachdienliche Angaben zu den vorangegangen Überholmanövern und dem eigentlichen Verkehrsunfall machen?

