Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Bingen, Veronastraße (ots)

04.04.2019, 14.25 Uhr

Am 04.04.2019, 14.25 Uhr, stellte der Halter eines PKW Mitsubishi Colt mit AZ Kennzeichen eine Beschädigung am Fahrzeug fest, die vermutlich durch einen silbernen VW Golf, Kennzeichen unbekannt, verursacht wurde. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

