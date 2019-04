Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz einer Binger Großbäckerei

Bingen (ots)

Am vergangenen Donnerstag dem 28.03.2019 ereignete sich gegen 12.58 Uhr auf dem Parkplatz einer ortsansässigen Bäckerei in der Saarlandstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei tochierte ein weißer PKW der Marke SEAT mit MZ-Zulassungskennzeichen einen dort parkenden dunklen BMW. Die Fahrerin des weißen PKW Seat fuhr dann wieder rückwärts aus der Parklücke und wurde von einem älteren Mann auf die andere Seite des Parkplatzes dirigiert. Der etwaige Unfallzeuge fuhr später mit einem roten Kleinwagen vom Parkplatz. Die Fahrerin meldete den Zusammenstoß aber weder in der Bäckerei, noch bei der Polizeidienststelle. Die Polizei bittet Augenzeugen, sowie den Mann und die verantwortliche Fahrerin des weißen PKW Seat sich umgfehend mit der Polizei Bingen telefonisch in Verbinsung zu setzen.

