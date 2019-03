Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Manubach (ots)

Am Samstag, 23.03.2019, wird die Grundstücksmauer eines Anwesens in der Ortslage Manubach beschädigt. Der bislang unbekannte Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise werden an die Polizei Bingen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell