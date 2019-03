Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Geschädigte und Zeugen einer Beleidigung und Körperverletzung gesucht

Gensingen (ots)

Am 19.03.2019, gegen 18.11 Uhr, wurden der Polizei Bingen zwei Ereignisse im Bereich des Globus in Bingen gemeldet. Von einem namentlich bekannten 30-jährigen Mann aus Gensingen wurden zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr, zwei namentlich bisher nicht bekannte Mädchen beleidigt. Die Mädchen gingen nicht auf die Beleidigungen ein und verließen die Örtlichkeit. Kurz danach wurde durch die männliche Person ein älterer Mann körperlich angegangen, in dem der 30-Jährige auf den bisher namentlich unbekannten älteren Mann mit Fäusten eingeschlagen hatte. Diese Auseinandersetzung wurde durch einen unbeteiligten Zeugen geschlichtet. Auch diese Person steht namentlich bisher nicht fest. Die Polizei bittet darum, dass sich die zwei geschädigten Mädchen der Beleidigung, der ältere Herr als Geschädigter der Körperverletzung und der unbekannte Streitschlichter als Zeugen und Geschädigte bei der Polizei melden, damit gegen den 30-Jährigen die notwendigen Strafverfahren eingeleitet werden können.

