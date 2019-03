Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Waldalgesheim (ots)

Am Freitagabend im Tatzeitraum von 18:00 - 19:30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand in Waldalgesheim in der Provinzialstaße geparktes Auto und entfernte sich in Richtung Stromberg. Den Unfall hatte ein Mädchen beobachtet und konnte erste Hinweise geben. Demnach soll es sich um ein dunkelgraues Fahrzeug gehandelt haben. Gibt es Zeugen, die weitere Angaben machen können?

