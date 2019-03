Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ölspur, Verursacher unbekannt

Bingen, Schloßbergstraße, In der Eisel (ots)

14.03.2019, 18.25 Uhr

Der Polizei wurde eine Ölspur in der Straße "In der Eisel" gemeldet. Vor Ort bestätigten sich die Angaben des Mitteilers. Die Spur zog sich von der Schloßbergstraße bis in die Straße "In der Eisel" und musste durch die Feuerwehr beseitigt werden. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Bingen, Telefon 06721-9050.

Polizeiinspektion Bingen

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell