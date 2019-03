Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugen gesucht - Straßenverkehrsgefährdung

Bingerbrück (ots)

Wie die Polizei am Montag berichtete, kam es am Sonntag, 10.03.2019 gegen 18:10 Uhr in der Koblenzer Straße im Stadtteil Bingerbrück zu einer Unfallflucht. Der flüchtige Fahrer konnte zeitnah im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Während der Flucht dürfte der Beschuldigte mit seinem blauen Kleinwagen weitere Verkehrsteilnehmer auf der B9 zwischen Bingen und Bacharach gefährdet haben. Insbesondere sucht die Polizei nach dem Fahrer und den Insassen eines hellgrünen "Familien-Vans". Die Zeugen in diesem Fahrzeug werden gebeten, sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen. Auch alle weitere Personen, die Angaben zur Fahrweise des Beschuldigten machen können, dürfen sich melden.

