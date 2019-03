Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Brand Mehrfamilienhaus

Bingen (ots)

Um 14:48 Uhr wird über Notruf der Brand eines Mehrfamilienhauses in der dicht bebauten Bingener Innenstadt mitgeteilt. Der Brand kann von Kräften der Feuerwehren Bingen, Bingebrück, Kempten, Gaulsheim und Gau-Algesheim unter Kontrolle gebracht werden. In dem Haus sind 9 Personen gemeldet. Nach Abklärung befinden sich kurz nach Brandausbruch keine Personen mehr im Objekt. Es liegen nach dem ersten Angriff keine Hinweise auf eine Brandstiftung oder die Ursache vor. Einer der Bewohner verletzt sich beim Verlassen des Hauses leicht am Fuß. Das Gebäude ist unbewohnbar, aber nicht einsturzgefährdet. Am Gebäude entsteht ein Schaden von ca. 200.000 Euro. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen wurden anliegende Straßen für ca. 2 Stunden gesperrt. Zwischenzeitlich ist der Verkehr wieder freigegeben.

