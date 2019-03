Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sturmschäden

Dienstgebiet Polizei Bingen (ots)

10.03.2019

Im Laufe des Nachmittages wurden der Polizei Bingen insgesamt zwölf sturmbedingte Ereignisse gemeldet. Im gesamten Dienstbezirk stürzten mehrere Bäume um und versperrten so die Fahrbahn in Münster-Sarmsheim und auf der K 41, Trollbachtal. In Waldalgesheim beschädigte ein umgestürzter Baum die Eingangstür eines Anwesens. Eine Windböe riss in der Stefan-George-Straße einen Metallkamin vom Dach. Das entstandene Loch musste von der Feuerwehr notdürftig geschlossen werden. Zudem lösten sich aufgrund des starken Windes von mehreren Dächern die Ziegel. Personen wurden durch die Extremwetterlage nicht verletzt.

