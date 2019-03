Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Närrinnen und Narren feiern friedlich

Münster-Sarmsheim (ots)

Am 01.03.2019 fand die gut besuchte Fastnachtsparty des Fassenachtsvereins Münster-Sarmsheim e.V. in der Turnhalle in Münster-Sarmsheim statt. Die Veranstaltung war gut geplant, sodass es zu keinen Komplikationen kam. Während der Veranstaltung wurden Jugendschutzkontrollen durchgeführt, die zu einigen Platzverweisen für jugendliche Unruhestifter führten. Ansonsten verlief die Veranstaltung ohne jegliches polizeiliches Einschreiten. Die Feiernden hielten sich offensichtlich an das Motto "Konfetti in der Blutbahn" und "Respect the Limit".

