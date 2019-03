Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Mauer

Weiler bei Bingen (ots)

Am 01.03.2019 wurde gemeldet, dass vermutlich in der Nacht von 28.02. zum 01.03. die Mauer und Pfosten eines Anwesens in der Straße "Zum Kellerpfad" beschädigt wurden. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bingen zu melden.

