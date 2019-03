Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Bingen, Mainzer Straße (ots)

Am 27.02.2019, in der Zeit von ca. 17:00 - 18:00 Uhr, kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein dort geparkter schwarzer VW Golf am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete danach von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bingen zu melden.

