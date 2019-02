Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruchsdiebstahl

Waldalgesheim, Rattener Straße und Frankenstraße (ots)

23.02.2019 bis 25.02.2019

Die Abwesenheit von zwei Hausbesitzern nutzten bisher unbekannte Täter aus. Über die Grundstücke der in der Rattener Straße und Frankenstraße gelegenen Anwesen näherten sich der oder die Täter den Objekten. In beiden Fällen wurden Fenster aufgehebelt und sich so der Zutritt verschafft. Das Stehlgut konnte noch nicht benannt werden. Zeugen, die Angaben tätigen können, beziehungsweise Auffälligkeiten wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bingen, Telefon 06721-9050, in Verbindung zu setzen.

