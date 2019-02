Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Bingen-Kempten, Kempter Lies (ots)

Sonntag, 24.02.2019, 17.00 Uhr, bis Montag, 25.02.2019, 09.00 Uhr

In der Zeit von Sonntag, 24.02.2019, 17.00 Uhr, bis Montag, 25.02.2019, 09.00 Uhr, wurde ein in der Straße Kempter Lies geparkter PKW Opel Astra, grau, MZ-Kennzeichen, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

