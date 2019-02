Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Bingen, Stefan-George-Straße (ots)

Am 15.02.19 in der Zeit zwischen 16:20 Uhr und 17:30 Uhr kam es auf dem Naheparkplatz in der Stefan-George-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 44-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Bingen parkte in o.g. Zeitraum ihren lila-/violettfarbenen Nissan ordnungsgemäß auf besagtem Parkplatz. Als sie an ihren PKW zurückkehrte, musste sie einen Kratzer oberhalb des linken hinteren Radkastens feststellen. Hinweise zum Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizei Bingen (06721/9050) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell