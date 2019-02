Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Bingen (ots)

Am 15.02.19 kam es gegen 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Stefan-George-Straße. Ein 44-jähriger Geschädigter parkte seinen PKW gegen 13:45 Uhr rückwärts in einer Parklücke und begab sich anschließend in die Innenstadt. Als er gegen 16:10 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, musste er einen Schaden an der Fahrzeugfront rechts feststellen. Zu seinem Glück fand er an seinem PKW jedoch auch einen Notizzettel einer Unfallzeugin mit darauf notiertem Kennzeichen des Unfallverursachers vor. Anhand dieses Kennzeichens konnte der 74-jährige Unfallverursacher nachträglich durch die Polizei Bingen ermittelt werden. Dieser stieß beim Rangieren gegen das Fahrzeug des Geschädigten. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

