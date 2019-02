Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrzeuge beschädigt

Bingen, Amtsstraße (ots)

11.02.2019, 13.00 Uhr bis 15.55 Uhr

Bisher unbekannter Täter zerkrazte die Fahrerseite und den Heckbereich eines in der Amtsstraße geparten PKW Peugeot 206 mit BIN-Kennzichen.Das Fahrzeug wurde breits in der Vorwoche auf gleiche Art und Wiese beschädigt. Auch ein in unmittelbarer Nähe geparkter PKW BMW mit BIN Kennzeichen wurde am 11.02.2019 zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, telefon 06721-9050.

