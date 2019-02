Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Autoteile entwendet

Gensingen (ots)

Im Tatzeitraum vom 03.02.-09.02.2019 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem in Gensingen in der Bahnhofstraße geparkten BMW. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden mehrere hochwertige Fahrzeugteile entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

