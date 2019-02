Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung

Bingen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 29 jähriges Welgesheimer in Folge seiner unsicheren Fahrweise kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Mann zuvor Betäubungsmittel konsumiert und völlig "stoned" unterwegs war, was er gegenüber den Beamten auch sofort einräumte. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet.

