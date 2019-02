Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Hinweis verdächtiges Fahrzeug und Personen mit dubiosen Reparatur-arbeiten an z.B. Hausdächern

Bingen am Rhein (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche versuchten unbekannte Personen unter dem Vorwand Reparaturabreiten am Haus, bzw. dem Dach durchzuführen in Anwesen der VG Gensingen-Sprendlingen zu gelangen. Auf konkrete Rückfrage zu den Personen sowie ihren Arbeiten am Haus flüchtete die Männer. Hierbei nutzten sie einen auffällig orangefarbenen Mercedes Vito. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, unbekannten Personen Zutritt in Häuser, Wohnungen oder Gewerbebetrieben zu gewähren.

