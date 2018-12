POL-PIBIN: Unfall mit leicht verletzter Person

Bingen-Stadt (ots) - 06.12.2018, 05.15 Uhr

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es am 06.12.2018, 05.15 Uhr, in der Vorstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrzeug. Die Fußgängerin überquerte im Bereich des Vorstadtkreisels, unter Nutzung des Fußgängerüberweges, die Fahrbahn und erlitt aufgrund des Anstoßes leichte Verletzungen. Beim Personalienaustausch wurde seitens der Geschädigten die Telefonnummer des Verursachers falsch notiert. Die Polizei bittet den Verursacher um Meldung bei der Polizei Bingen, Telefon 06721-9050. Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell