POL-PIBIN: Hochzeitsgesellschaft legt Verkehr lahm - Aufregung bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern

Bacharach (ots) - Eine offensichtlich türkische Hochzeitsgesellschaft bildete am Samstagmittag mit einer großen Anzahl an Fahrzeugen einen Autokorso und sorgte für Verkehrsbeeinträchtigungen und Ärger zwischen Bingen und Bacharach auf der B9. Wie durch Zeugen der Polizei berichtet wurde, bewegte sich die Kolonne nur mit mäßiger Geschwindigkeit der B9 entlang. Ein Überholen einzelner Fahrzeuge wurde nicht gestattet, das Einscheren nach rechts wurde konsequent verhindert. In der Ortslage Bacharach blockierten dann mehrere Fahrzeuge den entgegenkommenden Fahrstreifen der B9, um allen Hochzeitsgästen die Einfahrt in die Ortslage zu ermöglichen. Die "Blockade" wurde für mindestens 20 Minuten aufrecht erhalten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Bingen unter Tel. 06721-9050 in Verbindung zu setzen.

