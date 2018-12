Bingen-Stadt (ots) - Vermutlich in der Nacht von Freitag, 07.12.2018 auf Samstag, 08.12.2018, wurde ein ordnungsgemäß in der Mainzer Straße, Höhe Hausnummer 75, geparkter VW Golf Cabrio beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Bingen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell